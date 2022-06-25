食環署及警方聯合巡查酒吧食店　26顧客及員工接告票

食物環境衞生署與警方昨日(24日)至今日凌晨再次巡查及聯合行動，巡查80間酒吧、酒館及621個餐飲處所，發現多種違規現象，已向15名酒吧及酒館顧客及員工發出定額罰款告票，當中1名顧客涉嫌沒有符合快速抗原測試規定。另有11名餐飲處所顧客及員工亦遭發告票，當中4名員工沒有符合快速抗原測試規定。

因應上述違規情況，當局亦向3名酒吧及酒館處所負責人展開檢控程序，餐飲處所負責人則有4人涉案。此外，食環署及警方已要求相關處所採取減低傳播風險的措施，有3間酒吧及酒館須關閉14天。

餐飲業務負責人違反《規例》或「疫苗通行證」規定，一經定罪，最高可被罰款50,000港元及監禁6個月。身處餐飲處所或其他指明處所的人士須遵從相關要求，違規而遭定罪，最高可被罰款10,000港元，或可繳付定額罰款5,000港元，解除因該罪行而須負的法律責任。此外，違反一桌人數限制及口罩令規定者，可被定額罰款5,000港元。