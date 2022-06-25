少鹽少糖學校飯盒烹飪比賽　憑創意有益菜奪冠

良好的飲食習慣必須從小培養，職業訓練局機構成員國際廚藝學院、中華廚藝學院、香港專業教育學院(葵涌)，聯同降低食物中鹽和糖委員會、食物及衞生局共同舉辦「少鹽少糖學校飯盒烹飪比賽」，今日(25日)圓滿結束。比賽分中式及西式飯盒，由學生設計食譜，中菜組由袁靖汶、錢逸媛、李嘉賢、陳渝龍及甘子峰組別奪得冠軍，作品為「五彩雙菇鳳柳片」；西菜組則由李鎵行、余文輝、梁禮謙、李梓傑、廖家浩及甄鈺婷組別奪得冠軍，作品為「雞番茄薯仔狂想曲」。

比賽目的主要提倡少鹽少糖，為融合少鹽少糖的概念，同學花了不少工夫，不斷嘗試調較配料調味和烹調方法。中菜組參賽同學表示經過幾年學習，烹調方面並不難，惟是次比賽在食材成本和鹽糖上有一定規限，故比賽難度有所增加。西菜組參賽同學則希望作品將來能夠成為學生午餐時的餐單選項，「不管疫情與否，都希望大眾可以食得健康，又能品嘗美食。」

降低食物中鹽和糖委員會主席張亮表示，以「少鹽少糖飯盒」作為主題，製作美味飯盒，目的就是讓同學對學校飯盒改觀，將新穎又健康的學校飯盒展現於大家眼前，更希望透過比賽，未來廚藝界接班人繼續關注社會大眾飲食健康，推廣少鹽少糖飲食文化。