藍地石礦場地下採石　配合11號幹線及屯門繞道

屯門藍地石礦場有望轉型，最快2025年成為本港首個地下採石場暨岩洞！土木工程拓展署去年底展開可行性研究及試點設計，延續石礦場有限度運作，同時與路政署商討配合擬建的十一號幹線公路及屯門繞道。

藍地石礦場為本港唯一仍運作的石礦場，每年提供約100萬噸石料，其中80%為現場開採，20%為其他工程循環再造的石料。惟石礦場營運合約2023年屆滿，礦場將於今年10月停止採挖，明年停止營運。土拓署礦務總監江純敏接受東網獨家專訪時稱，上址潛在岩石儲備充足，並有優良石質，加上業界對地點相當熟悉，故擬定為地下採石場選址；惟地下採石場暨岩洞在港尚未有先例，需詳細研究發展技術的可行性及法例要求，尤其是消防安全、職業安全及健康和交通影響。

藍地石礦場主要生產本地聞名的花崗岩，供應全港石料總需求7%，其餘供應主要來自廣東省。若無足夠石料，基建項目將要停頓，她強調：「未來仍需要本土供應的石仔」。以2020年為例，疫情嚴峻，內地抵港的石料一度暫停供應約2個月，故有必要在港維持至少1個露天採石場。該署正研究於青衣西南面及屯門近龍鼓灘一帶開闢新露天礦場，但長遠仍需配合龍鼓灘發展。