開採石礦在港有逾百年歷史　為建造業提供石料

石礦場為本港古老工業，屬本港發展不可或缺的一環。開採石礦在港已有逾百年歷史，一直為建造業提供石料，惟行業逐漸式微，至今僅剩餘藍地石礦場仍然運作。本港過往曾有多個石礦場，包括女婆山石礦場、南丫石礦場、石澳石礦場及安達臣道石礦場，直至今時今日，上述礦場已改建為康樂及房屋等用途。

女婆山石礦場位於沙田新市鎮東北面，佔地25公頃，其修復工程合約於1995年完成，共開採850萬公噸石料。該石礦場的土地已發展為垃圾轉運站及香港建造學院訓練場，而訓練場用地最終改劃為骨灰安置所。至於南丫石礦場位於南丫島索罟灣北面，佔地49公頃，有1公里長海岸線，修復工程2002年完成，開採了1,470萬公噸石料，該礦場停止開採後，展開綠化修復工程，現有20公頃平地及人工湖。

石澳石礦場為港島最後一個石礦場，位於鶴咀半島西岸，佔地45公頃，2011年修復完，共開採2,660萬公噸石料，現有人工海灣供康樂用途。安達臣道石礦場改作房屋發展用途而廣為人熟悉，位於九龍半島大上托的西南面山脊，開採後形成的平地面積為40公頃，並曾開採4,300萬公噸石料。