東方日報A1：三疫三災　迎特區25載　新人事盼苦盡甘來

本港回歸25年，新舊管治團隊快將交接，但新班子接棒時或遇今夏首個颱風，甫上任便風雨飄搖，迎接三疫三災挑戰。三疫是新冠疫情大反彈、猴痘殺到埋身及大鼠戊肝禍患社區，三大疫症隨時壓垮醫療體系。三災則是影響50萬人的屯元天停電大事故、佐敦半世紀舊樓甩皮甩骨危危乎、承載無數港人回憶的珍寶海鮮舫在南海入水將沉沒，事事都令港人心驚膽跳，新政府新團隊快將登場，各界都期許香港換新天、現新貌，苦盡甘來。

新一屆政府的管治團隊登場後，首先面對的爛攤子仍是新冠肺炎，第5波疫情重創經濟、市民健康，應屆政府防疫工作抱殘守缺，動不動一刀切勒令防疫規例表的處所停止運作，外防輸入措施又不會因應疫情及時應變，僵化施政，令香港既不能與內地通關，海外人士欲更便捷來港亦被拒，香港成為孤島，港人叫天不應。

另一個疫慌是已在最少51個國家及地區現蹤迹的猴痘疫入亞洲，鄰近本港的新加坡、台灣及南韓先後發現個案，香港也勢難免。此外，本港自年前出現全球首宗老鼠為患引發的大鼠戊肝後，該症便沒法斷尾，政府滅鼠無方又怎能掃除此疫症？

臨近7‧1，香港近日卻連爆災劫，有如「鑊鑊新鮮鑊鑊甘」，本報日前更獨家報道佐敦文苑樓驚變危樓，屋宇署雖進行了加固工程，但該署跟進危樓後知後覺，應變慢吞吞早已被批評多時。今次據悉又涉及業主改建劏房出租，屋宇署雖於一年前因應居民投訴而勒令業主清拆劏房間隔，但內部情況令人擔憂，單位外牆爆裂、鋼筋外露令文苑樓安全備受關注，更敲響舊樓安全的警鐘。香港危樓處處，新政府必須雷厲風行應變。

同樣迫在眉睫的有6‧21屯元天大停電，今次事件雖因中電輸電橋大火導致，但各方都關注供電安全及供電系統應變，尤其事件中導致50萬人受影響，鐵路一度暫停、醫院需緊急調送病人等，甚至區內兩日後再出現大規模停電，均涉及供電穩定性。最慘是一些需倚賴電子器材維生的長期病患者，隨時危及生命。本報揭露有輪椅漢因停電，無升降機，有家歸不得，被迫整夜流連街頭。這宗前所未見的大停電事故，新團隊必須責令相關機構給市民一個交代。

還有令人扼腕嘆息的珍寶海鮮舫「沉屍怒海」事件，這艘船承載無數港人回憶，也是香港繁榮的見證，該船將被移走的消息傳出後，不少團體及港人要求政府出手保育，也要求各方協力解決問題，活化、保育，各種措施都可研究，奈何政府懶理，海鮮舫終於本月14日被移離港，自此便一去無回頭。6月18日駛至南海西沙群島附近水域疑遇風浪，19日入水翻轉將沉沒，如今只剩下被鑿穿沉海的命運。代表香港繁榮之徵的海鮮舫保不住，海事處與船隻母公司各有各說，事件顯示應珍惜的竟被枉錯過，應屆政府官員應為事件負責，新政府更應吸取教訓。

回歸將至，本港天氣卻不穩定，天文台昨預計，一道廣闊低壓槽影響本港天氣。內地中央氣象台更指6月30日前後，菲律賓附近將有熱帶低氣壓生成，並將對華南沿海帶來明顯風雨天氣。而根據美國全球預報系統，7月1日或有熱帶氣旋在菲律賓西北面生成，預料2日及3日最接近本港，或於汕尾市一帶登陸。預料該熱帶氣旋海平面中心氣壓最低為964 hPa，即達颱風程度。

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