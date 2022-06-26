兒童高血壓易被忽略　醫生指臨床有8歲男童患高血壓及糖尿病

新冠肺炎疫情下兒童健康問題惹人關注，其中兒童高血壓問題不似成人常見，往往容易被忽略，盛行率約為1%至3%，常見的成因與成人不同。高血壓可能無症狀，亦有很多不具有特異性的症狀，包括頭暈、頭痛、厭食嘔吐等，嚴重時可能造成腎衰竭、高血壓腦病變及心血管問題。大部分是在常規的身體檢查時發現，或在檢查其他疾病時意外發現。家庭醫學專科醫生陳達更表示，臨床看過最年輕的高血壓患者僅7、8歲，大多「又肥胖、又有腎病，如果遲少少睇醫生，會有埋糖尿病。」

很多人患有高血壓卻不自知，就兒童或青少年而言，若重覆量度的收縮壓(上壓)或舒張壓(下壓)的度數相等或高於同年齡、高度和性別人士的血壓的第95百分位數，則表示患有高血壓。據衞生署2014至2015年度人口健康調查發現，本港有4.5%的15至24歲非住院人士患有高血壓。陳達表示，對大多數兒童來說，導致高血壓的首要風險因素是過重和肥胖；與體重健康的兒童相比，肥胖兒童患有高血壓的風險為2倍。他說，根據研究，高血壓是慢性腎病的危險因子及加重因子，不管是任何原因的高血壓都會造成腎臟負擔，造成慢性腎損傷也會加重原有的腎病。因此，在腎臟病的防治上，血壓的監測及控制很重要。另外，愈來愈多肥胖孩子也是高血壓及慢性腎病危險群，甚至要洗腎。長期而言，心血管疾病及腦血管疾病的風險都增加。若嚴重更會影響器官，提早衰老。

陳達指出，偶爾看診時看見有孩童「好肥」，考慮到會否有高血壓問題，於是為他們檢查，「點知一查真係有高血壓問題。」曾有一名8歲男童，自小被人叫肥仔，家人發現他經常無精打睬「成日瞓，畀人叫做懶瞓豬」，檢查後發現他患有高血壓及糖尿病一型，血壓上、下壓分別達140及90mmHg，已達到成年人水平。而且血脂非常高，由於情況嚴重，需轉介到公立醫院治理，同時持續到家庭診所覆診。陳達為他制定餐單減體重，配合藥物，以穩定血壓，亦有行山、拉筋及打羽毛球等運動，消耗卡路里，積極減肥後，男童較以往健康。

一旦確診為高血壓，醫生會建議患者從建立健康生活模式及藥物治療兩方面着手。前者以「三低一高」(即低鹽、低糖、低脂、高纖)為飲食原則，配以恒常運動，最好每日做30分鐘中度帶氧運動。部分病人，尤其早期高血壓患者在改變生活方式後，成功將血壓降至正常水平，就可逐步減少用藥。家長必須及早正視「兒童過重」問題，而頭痛、頭暈、食慾不振等，往往是高血壓常見症狀，若有不妥應求醫。