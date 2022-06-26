交警新界南反藥駕及酒駕　拘24男女檢毒

警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊一連2日(24日及25日)凌晨，在區內進行反藥駕及酒駕行動，於各區主要幹道設置路障，共截查1,023部車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試。行動中，共有19名男司機及1名女司機(25歲至54歲)，因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。另外，一名27歲男子涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕，另一名男司機(38歲)被截查時被發現為通緝人士被捕。案件交由新界南總區交通部執行及管制組特遣隊跟進。

及至今日(26日)凌晨，有警員在荃灣巡邏期間，警車上車牌識別系統發現一輛私家車行車證過期，警員遂於青朗公路截停該車。車上姓高(46歲)男司機神色有異，經快速口腔液測試後，證實他涉嫌在藥物影響下駕駛。警員經初步調查，再以涉嫌「擅自取去交通工具」、「停牌駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時未有第三者保險」拘捕高男，將其帶署扣查，案件交由荃灣警區刑事調查隊跟進。

此外，警員亦於今日凌晨在葵涌巡邏期間，發現一輛私家車違例停於雙黃線，遂於興芳路介乎葵福路截停司機調查。警員於私家車內搜獲約10克懷疑霹靂可卡因，並在姓李(65歲)男司機身上搜獲約23克懷疑霹靂可卡因，市值共約港幣5萬元。警員其後為李套上鞋套搜證，並向其進行快速口腔液測試，測出相關藥物反應。李涉嫌「販毒」及「在藥物影響下駕駛」被捕，案件交由葵青警區刑事調查隊跟進，李現正被扣查。據悉，疑犯報稱無業。