中年婦墮中獎電騙案失82萬元　警3日內拘6騙徒

一名67歲女子於早前接獲詐騙電郵，騙徒訛稱事主抽獎嬴得120萬港元現金，並要求她預支一筆律師費、稅款及申請證明書費用，以領取該筆獎金。事主不疑有詐，先後將82萬港元存入多個騙徒提供的戶口。惟騙徒貪得無厭，在得悉事主已無更多存款可動用時，更佯裝銀行職員，將事主轉介至旺角一間財務公司申請借貸。

女事主其後與友人討論事件，懷疑自己受騙，遂於本月23日報案求助。警方灣仔警區刑事部迅速鎖定該間財務公司，並於上周五(24日)派員突擊搜查，分別在財務公司辦公室內，以及該單位的假天花上，共檢獲約162萬元現金、多份借貸文件、錢箱、多部手提電話及電腦。警方經調查後，當場以涉嫌「串謀詐騙」拘捕3男2女，當中相信包括負責管理公司、批核貸款的詐騙集團主腦，以及該公司的董事、貸款經理及追數員等。

警方經進一步調查，於昨日(25日)再拘捕1名男子，相信為上址辦公室單位的租用人，被捕4男2女(29至40歲)已被扣查，警方不排除有更多人被捕。據初步調查所得，涉案詐騙集團懷疑與多宗騙案有關，相信行動已部分瓦解該集團，警方呼籲有類似經歷的市民盡快報案，而涉事財務公司並無持有放債人牌照，提醒市民在接觸有關財務機構時，要小心核實來電者身份，並選用信譽良好的貸款公司，以免受騙。