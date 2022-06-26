6海濱推主題園區　空置巴士站成「賽車跑道」　下月開放預約

近年開放式海濱共享空間廣受市民歡迎，黃偉綸以發展局局長身份今日(26日)發表最後一篇網誌，他指發展局和海濱事務委員會一直積極推動海濱發展，早前舉行「仲夏．維港」啟動禮，夥拍多位本地藝術家為海濱兩岸6大主題區換上夏日新裝，網誌透過一眾年輕藝術家介紹他們設計的藝術裝置。

6個海濱推出全新的「期間限定」，包括以仲夏熱氣球為題的灣仔「HarbourChill海濱休閒站」， 設有一個9米高的大型熱氣球裝置，裝置設計師陳德軒表示，這個休閒站以森林探險為主題，希望遊人從灣仔市中心來到這裏後，有遠離煩囂的感覺。助理創作總監吳梣玉表示，部分裝置利用回收物料如車胎、油罐和膠樽製成，希望市民遊玩之餘，也認識循環再造的好處。在寵物友善的「水上運動及康樂主題區」，現時已變身為充滿西部風情的小鎮。Messy Desk創作總監李美欣表示，很高興把畫布上的作品變成立體的裝置，並放在公共空間上，讓小朋友開心地遊玩，感到很滿足。連接金鐘添馬和香港會議展覽中心的海濱長廊（The Connector）化身成城中沙灘，該裝置的客戶總監梁穎昕表示，他們的設計概念來自夏日的陽光與海灘，故在The Connector入口處製作了一個大型的海灘地貼，旁邊設有小木屋和座椅，供遊人打卡和歇腳。

除了以上多個藝術裝置外，還有其他「期間限定」活動，如在「HarbourChill海濱休閒站」旁的空置巴士總站設計成「賽車跑道」，舉辦「維港兒童自駕遊」，並於下月3日開放予市民預約，市民亦可預約早前推出的「維港踩鴨仔」水上單車。