市建局參建過渡房屋仁愛居　橫向型布局加強通風　避免「黑廁」

仁愛堂在元朗洪水橋推展和營辦的過渡房屋項目「仁愛居」於上周二舉行動土儀式，為市區重建局首個參與規劃設計的過渡性房屋項目。市建局行政總監韋志成今日(26日)發表網誌，除仁愛堂項目外，市建局亦為打鼓嶺的博愛醫院項目提供顧問服務，兩個項目共提供約1,000個過渡房屋單位。市建局將進一步參與仁愛居的詳細設計及建造期間的管理工作，爭取在1年內落成，並採以橫向型布局避免出現「黑廁」(沒有窗戶的廁所)。

提供410個單位的仁愛居採用「組裝合成」建築技術，以「先裝後嵌」的概念，將單位的建造工序從地盤轉移至廠房，讓承建商可以在地盤平整及地基工程進行期間，同步於廠房內建造組件，讓兩項工序並行推進，縮短整體建築時間，亦減少建築廢料，更為環保。新設計將組件改以「橫向型」布局，避免出現「黑廁」，增加窗戶數目，加強天然通風。單位組件亦提升至2.8米闊，扣除牆身厚度後單位的內籠闊度提升至約2.5米，提升居住舒適度，而一至三人單位亦設有「梗廚」加強阻隔油煙和減低出現家居意外的風險；項目最快在12個月內完工，較一般規模相近的過渡房屋項目快一至兩個月。

韋志成指，為兼顧居民生活質素，項目樓宇的天面髹上由城市大學學者合作研發的製冷塗層，頂層單位的室溫相對室外可以下降攝氏3至5度；公共走廊增設多部吹風機，加強空氣流通；在排水管的天台排氣口安裝由市建局資助珠海學院專家團隊研發的紫外光消毒殺菌裝置，保障住戶健康。配套方面有多元化的綠化及休憩設施，如兒童遊樂場、羽毛球場，乒乓球枱、以及在休憩場地提供WI-FI服務等。同時亦會在合適位置設置一個面積約50平方米的多用途活動室、設有共享雪櫃及食品存放區，以至提供區內職位空缺資料的佈告板等，促進建立共融小社區。