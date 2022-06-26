政Whats噏：張國鈞麥美娟入熱廚房　孖頭地辦點收科？

張國鈞同麥美娟早前就告別選委界議員身份，即將擔任律政司副司長民政及青年事務局局長，照道理佢哋牽涉政黨嘅嘢都要避忌。之不過，張同麥早前就分別同港島東梁熙及金融界嘅陳振英，開設「孖頭」地區辦事處，而且已經街知巷聞，唔知佢哋將用咩形式處理呢？

梁熙同張國鈞2人喺漁灣邨嘅辦事處於本月11日都正式啟用，佢哋本屬同一政黨，但張日前指為方便工作，先退該黨副席，過兩日仲索性退埋黨。而梁熙接受我哋查詢時話會將地辦上有關張國鈞嘅名遮住，而議員可租用辦事處總面積亦都無超過，佢又話自己半年前已經開始喺地辦工作，影響都唔大，團隊亦都好有經驗。話咁快，佢今日就將「另一半」遮住咗嘞，仲話間接促成咗佢首個以梁熙個人名義設立嘅地辦喎。

至於麥美娟同陳振英喺6月初，正式宣布位於青衣長安邨嘅聯合辦事處啟用，當時仲為長者贈送愛心飯、水果、口罩等物資。陳振英就同我哋講，由於麥美娟當時以工會名義簽約，所以其黨友、新界西南議員陳穎欣會幫手接替，到時只要去房署重新簽返個名就可以轉讓。陳振英亦指相信影響不大，如街坊有任何求助或查詢，都歡迎繼續搵佢哋幫手。據了解，陳穎欣仲會接埋另外5個原屬麥美娟嘅地辦，仲話其中一個已開張嘅地辦，遲啲會搵返麥美娟嚟開幕禮剪綵添！