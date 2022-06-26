疫情下家暴自殺增　向晴軒收逾6600求助來電

苦纏港人逾兩年的新冠疫情揮之不去，不少市民壓力爆煲甚至情緒失控。明愛向晴軒熱線18288於第5波疫情高峰期間(今年2月至4月)，共收到6,613個求助來電，有405個為直接受疫情影響的個案，其中有251個則是新個案。來電者求助的主要問題中，精神健康佔四分之一，其次為經濟困擾及人際關係問題，分別佔21%及18% ，有夫婦因染疫在家情緒失控，丈夫掌摑懷孕妻子需報警求助。

綜合熱線服務數據統計，一般時期涉及自殺和親密關暴力風險個案佔所有來電大約5%，而疫情期間數字提升至7%。因人際關係或經濟問題而求助的個案中，更分別高達14%及8%涉及自殺、家暴等高危的狀況 ，情況令人關注。在3月疫情高峰期時，不幸染上新冠肺炎的張氏夫婦，在居家隔離期間因財政問題發生爭吵，雙方情緒激動，丈夫更掌摑了正懷孕的張太，雖然他們有報警求助，但夫妻二人在警方離開後仍口角不斷。張太就此尋求避靜服務，惟當時的庇護中心大多數因舍友染疫而未能接收新個案，而剩餘的中心亦受影響早已額滿，加上他們當時仍未康復並不適合以上的社會服務，最終仍只能繼續在家「困獸鬥」。

在疫情肆虐及嚴厲的防疫政策下，很多家庭被迫長時間留在家中，既需要在家工作，又可能染疫或需要照顧其他家庭成員，壓力幾近爆煲。家庭成員間的情緒苦無出路，容易出現爭執，嚴重者更會引發家庭暴力。很多求助個案面對長期失業或收入大減，家庭經濟因此陷入困境，甚至出現債務問題，衍生自殺念頭。曾有來電者在求助時表示向熱線社工交代遺言後，便會掛線自殺。中心建議市民關注疫情為個人及家庭帶來的衝擊及「後遺症」，若發現情緒出現問題，可依三大建議紓緩情緒，包括照顧自己，給予自己「Me Time」，透過放鬆及呼吸技巧，提升自我覺察及照顧情緒，接納自己的情緒經驗；互相關心，盡量與家人和朋友多表達關心及連繫，以維持或修補家庭及人際關係。最後要主動求助，適時與信任的人或專業人士傾談求助，例如盡早檢視及處理個人財政，有助避免債務問題惡化。