劏房租管條例通過後近1成人被預告加租　社協倡規管起始租金

《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例》已於今年初生效，保障租客租住權、限制加租上限等，成基層人士的「救命稻草」。條例實施至今接近6個月，基層租戶陸續因原租約期滿而需與業主續約。有組織調查發現，約6成受訪者表示，條例通過後現時同類型單位在市場上的租金有上升。而在現時租約仍生效的受訪者中，更有近1成人指在條例通過後已經被業主預告加租，加租金額中位數更可高至300港元。有協會認為數據反映條例存有漏洞。

香港社區組織協會於1月至5月訪問291位不適切居所租戶，發現租房佔入息比率上升至42%，較去年3月的40.9%高。社協副主任施麗珊表示，早2年相關調查的受訪者租金佔入息比例率中位數已有升勢。另外，條例推行初期，已有1成業主抬高租金水平，更有業主與新租客簽約時大幅調高單位租金。施認為業主已了解現時條例保障的「隙縫」，明白新簽訂的租約下，單位加租幅度將被規管，故與租客簽定新租約時故意抬高劏房租金價格，以「彌補」日後受條例規管下減少的租金收益。

調查結果亦顯示，逾半受訪者求助無門，即使業主違法，亦不打算投訴；基層租戶也對條例一知半解。協會建議，當局應於兩年內，在條例中加入規管分間單位的「起始租金」，堵塞現時只規管租金加幅，允許業主在簽訂新租約時肆意抬價的漏洞。該會建議政府可參照差餉物業估價署對個別單位估值租金水平，規定業主分間單位出租後年租金收入不能高於差餉物業估價署租值120%，杜絕個別業主藉出租劏房牟取暴利。另建議當局設立恒常檢討機制，每2年檢討租務管制法例，保障基層住屋權。