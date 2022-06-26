首批幼稚園簽署《守護兒童政策》　訂立20項標準免兒童受虐

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童，至今共27名女職員被警方落案起訴，事件引起社會廣大關注。有辦學團體今日(26日)簽署《守護兒童政策》，保護兒童免受虐待、傷害及剝削，當中簽署推行有關政策的五邑工商總會承諾，轄下兩間幼稚園將按照政策框架，在「人員及文化」及「問責」等方面制訂20項標準，保障兒童的權利，成為本港首批簽訂推行《守護兒童政策》的辦學團體。

香港五邑工商總會屬下張祝珊幼兒園及國際培幼會(香港)今日共同簽署《守護兒童政策》，國際培幼會（香港）總幹事蕭美娟指，現時本港並沒有守護兒童政策的官方框架，故國際培幼會進行全面的文獻回顧，了解其他先進地區如英國及澳洲的相關法規和指引，再整合並提倡四大範疇合共20項守護兒童標準，作為了解本港教育界推行守護兒童政策推行情況的評估框架，為業界提供一個實證為本的參考，在機構內落實相關守護兒童措施。

蕭美娟續指，期望香港五邑工商總會對守護兒童的熱誠可在幼教界起帶頭作用，讓更多同工了解到守護兒童政策的重要性，攜手建立兒童保護安全網。此外，國際培幼會亦正製作《幼稚園守護兒童實務守則》（《守則》），內裏附有業界內多位專業顧問，就相關政策推行的問題提供寶貴意見，《守則》即將面世；會方期望《守則》將為幼教界人士提供切實的實務參考，提高業界的積極性，讓各幼稚園同工更自如地將守護兒童的理念，融入在日常工作當中。而兒童事務委員會成員雷張慎佳亦在現場分享教育機構如何透過訂立《守護兒童政策》，建立機構內的守護兒童文化。