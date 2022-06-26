本港鼠患問題為人詬病　陳肇始：政府一直重視防治蟲鼠工作

隨着7.1來臨，大部分現屆政府官員的工作也漸見尾聲。食物及衞生局局長陳肇始今日(26日)於網誌上，回顧食物科在本屆政府所推進的工作，包括環境衞生及殯葬服務、食物安全，以及漁農業發展的範疇，她又提到當局有加強處理鼠患。不過，政府去年投放逾7億港元公帑，用於食物環境衞生署的防治蟲鼠工作，創過去5年新高，但以去年收集死鼠及捕獲活鼠僅67,182隻計算，收集每隻害鼠的平均開支竟高達逾1萬港元，可見成效未見顯著。

陳肇始表示，政府一直重視防治蟲鼠工作。由食衞局副局長擔任主席的防蚊患督導委員會，已於4年前改組為防治蟲鼠督導委員會。食環署也持續採取措施強化工作，包括自2020年起逐步於轄下73個人流較高的街市推行密集式滅鼠行動，並於每晚街市結束營業後徹底清潔街市，放置大量捕鼠器，並將行動擴展至轄下全部街市。另於去年設立專責清潔隊，為後巷進行恒常清潔。當局也協助房屋署於21/22年及22/23年，每年分3輪在80個重點屋邨展開額外的防治鼠患行動，例如進行聯合巡視和清潔行動。陳亦強調，署方善用科技以加強防治蟲鼠工作，包括應用熱能探測攝錄機；另與機電工程署合作，在荃灣楊屋道街市推行先導計劃，應用物聯網技術以加強街市內的防鼠滅鼠工作。

另外，局方也有積極推動以下工作，包括提升公眾街市服務、推行街市現代化計劃；推動綠色殯葬、提供流產胎安放服務、落實規管私營骨灰安置所。另外，在改善公廁設施及服務、防疫抗疫、食物安全、漁農業發展等方面亦取得成果。她續指，食物科的工作將於下屆政府歸入環境及生態局，相信市民會持續享有清潔衞生的生活環境、食物安全得以保障，而漁農業亦繼續有長足的發展。