兩電7月燃料費再升　港燈家庭較年初付多約65元　實價低於中電

天氣炎熱，市民多開了冷氣，但小心電費開支飆升。受到俄烏戰事未停，天然氣價格不穩，歐洲亦因戰事而轉以燃煤發電，令天然氣、燃煤雙雙被搶貴，兩電的「燃料調整費」亦按實際燃料成本急升。港燈7月的燃料調整費每度電按月增3.1港仙至50.8港仙，較年初升86%；中電則升1.6港仙至46.7港仙。連同基本電價並扣除特別回扣後，港燈平均每度電較年初增17.37%；中電則增6.28%，而維港兩岸的淨電價差距亦隨多次調整而拉闊，但實際家庭的電費未必如此。

中電與港燈每度電平均淨電價差距由今年1月約5%，增至7月的19%，主要因為燃料調整費的調整所致，但若以標準3人家庭月用275度電計算，扣除回扣後，中電用戶需付367.43港元電費，較年初多22.28港元，而港燈用戶則需付339.68港元，較年初多付64.62港元，維港兩岸的家庭電費仍以中電較高，差距源於基本電價的分別，中電計算例子的基本電費時，首207度電每度收費0.87港元，其後68度電則每度收1.004港元。至於港燈首150度電收0.674港元，其後125度電收0.813港元，使到實際兩岸家庭的電費未見因燃料調整費而拉闊，反而拉近了。

能源諮詢委員會前委員、浸大財務及決策系副教授麥萃才解釋，兩電計算的基本電價會因應其資產配置而調整，向用戶收取價目表亦有分別，但整體不能超與政府簽訂的管制計劃協議的利潤水平。燃料調整費方面，麥指出，中電發電組合除煤及天然氣，亦有核電及沼氣發電等，較少受外圍因素影響，因此升幅較小；港燈的發電集中天然氣及燃煤，燃料價格波動令燃料調整費升幅較大，稱起初的電價較便宜是用以支援低收入家庭及支持市民省電。麥補充，本港電費已較新加坡等地為低，相信對經濟影響有限。另外，政府現時透過每年共1,000港元「住宅用戶電費補貼」及每月50港元「電費紓緩金」補助住戶電費。