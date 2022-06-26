今增1917確診　包括118宗輸入病例　添11宗疑變種病毒個案

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(26日)新增1,917宗確診病例，包括118宗輸入個案，昨日(25日)沒有患者離世。另新增兩間老人院舍多5宗確診。涉及2名院友及3名職員，共70多人須檢疫。另外屯門富泰安老院添3人中招。沙田威爾斯醫院臨床腫瘤科病房再多2名職員染疫，累計8人中招，同房暫停接收新症。

輸入個案中，有62宗在機場檢測樣本發現，53宗於檢疫設施中發現，3宗於檢疫後發現的個案，1個大部分的病毒量低，相信是殘餘病毒發現個案，另外兩個病毒量高，料於本地感染。今增11宗懷疑BA.2.12.1的個案，包括兩名屯門卓爾廣場的海港酒家群組，累計共38食客及4名緊密接觸者中招。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，截至今日凌晨，共有601名確診病人留醫治療，當中有99名新增確診病人。需要入住隔離設施的病人中，201名病人在隔離病房，18名病人在二線隔離病房，185名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，當中合共有83名是新增確診病人。現時合共有11名危殆及12名嚴重病人，當中3名危殆病人正接受深切治療。