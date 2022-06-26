警搗屯門3間工廈無牌酒吧　拘56人檢毒品開山刀

警方今日(26日)凌晨在屯門進行打擊以工廈作為非法活動場所行動，在2小時內搗破3間無牌酒吧，以涉嫌販運危險藥物、藏有攻擊性武器、經營無牌酒吧及、在無領取牌照的地方飲酒、及違反防疫規例等罪，拘捕56名男女(16歲至56歲)，當中6男6女為18歲以下年輕人。

警方表示，首間被搗破的無牌酒吧面積約3,500呎，並設有舞廳，供年輕人吸毒及跳舞，內設多個「天眼」以觀察警方行動，門口也安裝了3道門，包括2道上鎖的鐵門及一道木門，裏面亦有一個直達工廈後樓梯的出口，讓場內人士在警方巡查時不動聲色離開。警方行動時在正門及後樓梯埋伏，待時機成熟進入酒吧及當場拘捕16男7女(16至37歲)，檢獲10克懷疑可卡因、16克懷疑氯胺酮(K仔)、6克懷疑大麻、15粒懷疑搖頭丸、2把開山刀、大量酒精飲品及影音設施。該23人大部分為年輕人，亦有未成年人士。

另外，警方亦在青楊街一約900呎工廈單位，搗破第2間無牌酒吧，拘捕12男8女(17至56歲)，當中1人為場所負責人。與此同時，警方在業旺路一個約2,000呎工廈單位，搗破第3間無牌酒，11男2女(16至24歲)被捕，當中包括無牌酒吧負責人。該3間無牌酒吧高度設防，在正門口、後樓梯、甚至街上安裝「天眼」監察警方行動，只要有陌生人進入單位，即會將多道鐵閘及玻璃門重重上鎖，增加警方行動難度，無牌吧的客人以朋友介紹及熟客為主。