本輪疫情累計261確診　政府明後兩日展開第3輪全民檢測

澳門爆發新一波新冠肺炎疫情，為防止疫症爆發，當地政府已先後宣布展開兩輪全民檢測及兩輪全民快測。當地截至今日(26日)凌晨零時，本輪疫情感染個案增至261宗，包括昨日(25日)新增的71宗病例。社會文化司司長歐陽瑜今日在疫情記者會上表示，政府決定明日(27日)至後日(28日)再進行多一輪全民核檢，亦即今波疫情以來的第3輪全民檢測。

教青局局長龔志明表示，新一輪全民核檢明後兩日展開，時間為早上9時至到翌日傍晚6時，合計33小時完成。政府將增派公務員加入全民核檢工作，增設檢測站點，滿足不同區份居民核檢需要。在檢測的同時，衛生局局長羅奕龍表示，新冠變種病毒Omicron BA.5傳播在當地已出現最高的「1傳7」個案，社區已有病毒傳播，呼籲居民盡量留在家中，非必要不外出。

歐陽瑜表示，政府今早與中國工程院院士鍾南山領導的疫情預測團隊進行視像會議，團隊評估認為Omicron BA.5的傳播力及隱匿性非常強，認為採取多輪全民核檢及高效流調、風險人群管控等是預防關鍵。由於感染規模上升迅猛，團隊認為亦急需進一步加強流調能力、增加核檢點、降低人員流動等，並急需同步清理病毒傳播鏈。