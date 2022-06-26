27%學生疫下日均上網逾6小時　調查指時間愈長精神愈差

受第五波疫情影響，全港中小學生被迫提早放暑假或改為網上授課。有調查於今日（26日）公布，今年3月中至4月中約27%學生每日用於學習用途以外的上網時間超過6小時，而上網時間愈長，其精神健康的狀況愈差。調查機構引用外國研究顯示，過多使用社交媒體更容易讓人產生不開心、沮喪和妒忌等負面情緒，建議父母多花時間陪伴子女，同時鼓勵學生多參與社區活動，擴闊朋友圈子。

香港中華基督教青年會佐敦會所於上月進行問卷調查，共訪問1,184位小五至中三學生，以了解第五波疫情期間青少年上網及心理健康狀況。調查顯示，第五波疫情前約20.2%受訪學生在學習以外日花超過6小時上網，惟疫情來襲後急增至26.7%；相反，日花2小時以下上網的學生則由27.4%降至21.5%。調查同時比對，上網時間較長的學生，精神健康狀況亦較差。但僅17.7%受訪學生認為網絡使用為其心理困擾因素之一；88.8%受訪學生指願意減少上網消閒時間，以換取與家人相處。

青年會佐敦會所協調幹事施文欣表示，青少年在復課前後心理困擾程度較平常大，除了學業壓力，疫情期間社交不足與憂慮，同樣令青少年感到困擾。她解釋，過去兩年大部分時間學生都是上網課，甚或新入學適應班都以網課進行，同學間的接觸和認識不多，回復實體上課後，少不免感到社交壓力。她建議學校和家長在復課前後，應關心青少年的學業情況，同時宜給予適當情緒支援。