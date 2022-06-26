香港仔飲食集團再發聲明　珍寶海鮮舫離港航程遵照國際海事規定

香港仔飲食集團上周發聲明指，珍寶海鮮舫在南海遭遇風浪沉沒，惟海事處其後表示接獲船東代理人提交書面報告，指海鮮舫與遠洋拖船仍在西沙群島一帶水域海面，令海鮮舫存亡再添變數，坊間亦有不傳輿論質疑海鮮舫的去向及拖行離港的方或。集團今日(26日)再發聲明，指不會因海鮮舫獲保險賠償，重申其離港航程遵照國際海事規定。另根據目前掌握資訊，海南省三沙市海事局正跟進是次事故，拖船至今仍在西沙群島一帶及海鮮舫附近留守，以協助維持航道安全，海事局正採取適當措施。

聲明指出，公司近日陸續收到有關海鮮舫事故的查詢，並在得悉充分資料前先向外界作出澄清，包括集團並不會因海鮮舫的損失而獲得任何保險賠償。根據海事規例，海鮮舫持有彌償及賠償第三方的保險，只涵蓋第三者的損失，並不包括賠償公司任何財物上的損失。另提到，海鮮舫離港航程遵照國際海事規定和慣例，包括聘請海事工程專家檢查船身結構並安裝圍板，並得到有關當局批准是次航行。過程中公司委託持牌第三方(海事中介代理)，安排聘請專業拖船公司處理是次航行。

至於事故報告，聲明表示就海鮮舫意外的回應前後一致，上周一(20日)所發出的聲明指海鮮舫行駛至南海西沙群島附近水域時，船身入水開始傾側。負責航程的拖船經過嘗試救援後不果，海鮮舫最終全面入水翻轉。該報告與於上周四(23日)向海事處提交的報告一致，同樣指海鮮舫因惡劣天氣而傾覆。聲明重申，公司在事故後已按規例，即香港註冊船舶於本港水域外遇上事故，在切實可行的範圍內盡快但不遲於該船舶抵達下一個停靠港後24小時，向海事處提交海上事故報告。聲明又提到，集團已盡力保存海鮮舫，惟自2013年起就海鮮舫已累積虧損超過1億港元。自2020年3月停業，每年依然耗資數百萬元以維持基本運作，並履行牌照要求以保留海鮮舫。過去兩年嘗試無償捐贈或轉讓海鮮舫予有興趣的公司和團體接手經營，可惜未能成事。