26場所納入強檢名單　時代廣場翡翠拉麵小籠包上榜

再增26個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒被納入強檢名單，政府今日(26日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該26個地方的人士，須於明日至後日(27日至28日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。另外，政府已於青龍頭豪景花園重開流動採樣站。

污水樣本驗出新冠病毒的地點如下：

1.香港仔香港仔中心海晶閣

2.鑽石山龍蟠苑龍珊閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.長沙灣海麗邨海明樓

2.屯門田景路38號兆邦苑

3.屯門景新臺4座

4.屯門黃金海岸1座

5.旺角上海街466-468號載福樓

6.葵涌石籬二邨石歡樓

7.藍田康華苑怡康閣

8.屯門悅湖山莊12座

9.屯門卓爾居6座

10.葵涌葵芳閣2座

11.沙田晴碧花園1座

12.將軍澳都會駅5座

13.沙田帝堡城7座

14.沙田㘭背灣街23號旭禾苑

15.沙田綠怡雅苑1座

16.馬鞍山銀湖‧天峰5座

17.筲箕灣明華大廈A座

18.馬鞍山錦豐苑錦萱閣

19.中環閣麟街45-47號祥暉大廈高層地下3號舖 雪村串燒

20.港島東會所餐廳 鰂魚涌康蘭居9樓 Waterfall Sports & Wellness

21.銅鑼灣時代廣場B2樓B221A號舖 翡翠拉麵小籠包

22.銅鑼灣禮頓道37號崇蘭大廈地下 麥奀雲吞麵世家

23.旺角豉油街50號富達大廈1樓A號舖及2樓6號舖連平台 大家樂

24.旺角豉油街60-102號鴻都大廈地下12-13號舖 吉野家