南大嶼海岸公園刊憲少宣傳　學者斥「被動保育海豚」

政府今年4月指定南大嶼海岸公園，將於本周四(30日)成為本港第7個、面積最大的海岸公園。位於西南部水域索罟群島一帶，公園內將鋪設人工魚礁、投放魚苗、限制船隻航行速度至10節，當局期望能透過管理、執法、教育及研究，保護本港的中華白海豚和江豚與其棲息地。香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院助理教授葛展榮表示，南大嶼、大嶼山西南附近水域為中華白海豚及江豚棲息、覓食的主要區域之一，海岸公園的設立有助減少區內船隻高速航行與鯨豚碰撞，但指本港西部水域的海岸公園一直未設遊客中心、活動宣傳，以往訪客量低，亦只有小量市民知道有新海岸公園成立，難以達到海岸公園作為教育市民的目標，令公園僅成為船隻限速、漁業限制區，「被動保育海豚」。

經常帶市民觀賞海豚環保生態協會總幹事脫志詠亦說，時常見到較細的漁船於大嶼山西南海岸公園一帶無視速度限制馳騁，認為漁護署未有教育好離島漁民海岸公園的位置，又指公園的邊界浮標亦不明顯，「好似無見過有浮標」，或令船家誤中法網。翻查政府自4月22日刊憲指定南大嶼海岸公園後，漁護署的社交平台數月來未曾介紹新海岸公園的資訊，僅於本報查詢具體教育或宣傳計劃後當日下午，才分享公園的網上版小冊子。

漁護署回覆東網表示，西部水域的海岸公園由於位置較偏遠，及多為沒有公共交通工具直達的離島，遊客人數一般較其他海岸公園低，該署會就現時的海岸公園遊客中心加強推廣教育宣傳計劃，以及通過宣傳教育單張、影片和社交媒體貼文等，提高公眾對南大嶼海岸公園及海洋護理的認識，漁護署人員亦會在進行恒常巡邏時向遊人宣傳海岸公園特色和守則。但葛展榮認為，海岸公園雖位於離島，但認為鄰近有機場、港鐵東涌站可設訪客教育中心，前者市民途經機場也能了解海洋保育及鯨豚生活，後者則為眾多觀豚之人必經之處，容易教育正確觀豚知識等。