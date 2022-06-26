新海岸公園設人工魚礁　放黃腳鱲魚苗和青斑幼魚

南大嶼海岸公園的2,067公頃水域中，索罟群島之間約145公頃的區域被劃為核心區，除了不准捕魚活動外，區內亦會實施漁業改善措施，包括敷設與珊瑚功用相似的人工魚礁和投放魚苗。漁護署的郊野公園及海岸公園委員會文件指出，有委員提到人工魚礁結構埋入海床的問題，有份列席會議的城大賽馬會動物醫學及生命科學院助理教授葛展榮表示，以往本港於東部水域有設人工魚礁，但西部水域則有相關經驗，指水域或受到泥水較多珠江水影響，海床又不太結實，沉積物或埋沒人工魚礁，效果未必如設計一樣理想。

漁護署表示，人工魚礁由混凝土組件混合設計而成，供海洋生物棲息或定殖。人工魚礁結構的基座會嵌入海床，使其能夠穩定地坐落於海床之上。魚苗方面，該署指會於投放共約5,000條黃腳鱲和青斑幼魚，稱魚苗品種是已借鑑本港以往經驗，並優先考慮本地品種、魚苗會否於區內棲息、魚苗供應及其經濟價值等因素而定，稱會定期進行生態調查和水質監測等，評估措施的成效。

但葛指出，魚苗多由內地或海外供應，即使品種一樣，但生長環境有異，未必能適應於香港海域生存，又憂慮引來「外來品種」會影響原生魚的生存繁殖，擔心會適得其反。