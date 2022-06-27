假讚好留言呃人　網騙疫下激增

消委會建議市民在網上購物時採用設有退款機制的付款方法，例如信用卡等。

網購騙案的特色是以平價招徠，並以大量讚好及留言吸引市民，消委會接獲的投訴有增無減，今年首4個月已逾3,700宗，而疫情爆發後的2020年較2019年更激增近兩倍。資訊科技界專家認為社交平台一般以人工智能去區分，若要求網店提供商業證明文件，會扼殺真正有心經營的小市民生存空間，建議市民查核後才購買，便宜莫貪。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，社交平台的專頁登記量每日數以億計，第一重通常以人工智能去區分，若要以「藍剔」認證每一間網店，要求網店必須有商業登記等文件才可註冊，會增加小市民經營小生意的成本，而騙徒亦抹殺了小本經營者生計；平台管理人一般只能刪除用戶名，難以透過追蹤IP地址去鎖定目標人物，故他們可輕易再易名開店，故此要靠市民自行判斷提高警覺，最好查核相關網店的地址，切記便宜莫貪。

消費者委員會發言人指，消費者宜選擇設有退款機制的付款方法，例如信用卡；若網站或專頁只有流動電話號碼或僅以訊息聯絡，未必可靠。消費者可參考專頁內過往貼文及用戶留言，如屬短期內開設及貼文類型單一及內容相近，應格外小心。