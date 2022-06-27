買平板電腦捐贈　苦主被呃$15000

近年網購騙案急增，疫情前的2019年只有2,194宗網購騙案（詳見表），2020年至2021年飆升至逾6,000宗水平，今年首3個月已有逾1,800宗，涉及金額近1,700萬元。防騙易接獲的查詢亦連年上升，去年近28,000宗，較2019年上升48%。不少苦主至今仍未能討回損失，欲哭無淚。

早前被網上廣告吸引而分3次轉帳達15,000元的陳小姐，購買一批二手平板電腦作慈善用途，騙徒利用她的善心行騙，她其後發覺至少7名苦主都曾入錢到同一系列的轉數快帳戶，她遂向銀行、金管局及警方等多個部門投訴及求助，至今未能追回款項。

另一苦主梁小姐就轉帳近600元購買風筒，之後騙徒聲稱透過速遞公司發貨，惟她發覺並無出貨再追問後隨即被封鎖，深感憤怒，坦言普通市民難以逐項了解網店真偽，斥Facebook管理混亂，盼加緊審核保障消費者權益。

Meta發言人指，一直致力於打擊業界上的詐騙問題，社群守則和廣告政策禁止發布具有誤導性或虛假性的廣告，用戶在Facebook上遇到此類內容，應立即通過點擊內容右上角的三點進行舉報。