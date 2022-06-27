東方日報A1：假地址傀儡戶口　網購騙局難追究

疫情下網購大行其道，惟衍生的網購陷阱更防不勝防，難以追究。本報記者獨家踢爆下發現，有網店所標示的公司或貨倉地址，上門後根本並無該店；更有指詐騙集團利誘市民借出「轉數快」傀儡帳戶收款，並協助將每月高達百萬元計的騙款匯到內地，本報亦發現多間網店以相同「轉數快」帳戶收款。議員促請警方與內地部門合作打擊，法律界人士則提醒，提供帳戶的市民隨時惹上官非，有可能被控洗黑錢及欺詐兩宗罪，籲勿以身試法。

警方早前公布在去年第四季的網購騙案中，有64%是涉及騙徒以轉數快收款。有市民在今年2月開立專頁「苦主網購討論區」，收集到230間不同網店或騙徒資料，當中使用轉數快付款的市民佔約九成，而不少用作收款的轉數快帳戶則重複出現在不同網店，普遍一個帳戶分配至4至6間網店。

記者在相關名單中，亦發現有最多6間涉事專頁以同一個轉數快帳戶收款，其中一間凍肉店專頁不但使用與另一網店相同的轉數快帳戶，更標示了一個公司地址，圖令消費者不虞有詐。惟記者按其中網店所標示的沙田黃竹洋街一個工廈地址，找到一間凍倉公司並致電求證，職員直言曾有數名市民「踩上門」查詢凍肉事宜，惟她無奈指其公司的地址遭人盜用，已就事件報警，亦向Facebook舉報相關網店，深感無奈。

而據悉，部分涉行騙的網店由內地集團操縱，開立數十個涵蓋各種生活用品的假專頁騙財，每次收到買家將錢過數後隨時封鎖該人，再利用同一帳戶吸引其他買家上釣。有指騙徒更不惜以高達12%的佣金，利誘市民借出轉數快帳戶收款，得手後去如黃鶴，並隨即將騙款轉到境外錢包，令警方難以追查；若將每月騙取高達200萬元的款項輾轉匯到內地，借出帳戶人士就可從中賺取約24萬元。

記者佯裝買家，向相關網店查詢購物，對方即提供轉數快帳戶，着記者盡快過數；然後又稱目前香港疫情嚴重，網店門市暫停營業，會包裝好送遞，並要求記者提供智能櫃地址等。但記者再向有關網店多番追問，未幾亦被封鎖。

議員劉國勳近日亦收到電話騙案並報警求助，他指騙徒手法萬變不離其宗，市民應多留意新聞及提高警覺，促請警方除在香港境內加強打擊外，亦應不時與內地及海外執法部門聯手打擊此類罪案。當警方收到市民報案時，不應計較金額大小，而將案件集中處理，或能揪出背後操縱的犯罪集團。

「個戶口一出一入，冇得造假，亦都唔可以用唔知做抗辯理由！」對於有市民借出轉數快帳戶予騙徒作收帳之用，執業大律師陸偉雄直斥做法愚笨，無論帳戶持有人取酬與否，均涉及欺詐及洗黑錢兩宗罪，兩者的最高刑罰均為判囚14年，勸喻市民不要借出轉數快或任何銀行帳號予他人。當執法部門追查到時，該持有人即使不知情，仍可能會被檢控而身陷囹圄。

警方發言人指，網絡安全及科技罪案調查科統籌各警區資源以制訂打擊網上騙案策略，監察及分析相關罪案最新趨勢，以協調進行相應調查和執法行動。任何人從事匯款代理工作而未能向警方登記成為匯款代理人，一經定罪，可被判罰款及監禁半年；任何人從事匯款代理工作而未能備存匯款紀錄，一經定罪，可被判罰款及監禁3個月。

金融管理局發言人稱，轉數快並不支援跨境轉帳，一旦警方接獲市民舉報懷疑把款項經轉數快，轉帳至騙徒的銀行戶口或電子錢包，相關的銀行、電子錢包營運商及結算公司會即時提供協助，執法機構可以根據相關法例沒收或限制犯罪得益和追討款項。而轉數快付款猶如現金支付，市民付款前必須確定收款人身份，若懷疑受騙，應盡快聯絡警方以及銀行或電子錢包營運商。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：