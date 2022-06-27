懲教署首引人工智能訓練中式步操　助學員精準掌握動作神髓

東網早前大力倡議紀律部隊改用中式步操，去除戀殖，撥亂反正，懲教署可算走在最前線；繼2020年引入中式步操後，去年更研究利用人工智能訓練學員，務求精準及短時間內掌握中式步操的動作。經過一年的測試及收集數據後，發現效果理想，將於下月起正式應用在入職及在職訓練課程中，將來亦不排除在更多訓練項目中，採用人工智能。

懲教署是首支應用人工智能訓練學員中式步操的紀律部隊，去年與本地一間科技公司合作研發，並得到駐港解放軍儀仗隊示範及提供各個動作的要求標準。高級懲教主任區晉源表示，推出的「人工智能中式步操學習站」是以駐港解放軍儀仗隊的動作為藍本，並加入教學人員及受訓人員的表現資料，如步距和肢體動作的角度等，讓人工智能作出分析及評估，隨着使用人次提升，數據庫日積月累下，大幅提升了人工智能評核的準確性，他指整個系統約需18萬港元。另一高級懲教主任陳建燊指，「人工智能中式步操學習站」於今年5月起進行測試，並持續收集數據，認為效果理想，可同時供1至5人學習。稍後推出的「2.0」版本才有機會提供集體步操的練習，他指有關學習站可以讓學員更有效掌握中式步操的技巧和利用課餘時間練習，毋須教官長時間教授外，學員之間亦可透過系統的評分得知成績，達致互相學習。他強調人工智能並不會取代傳統口令的步操教學方法，兩者融合更有效提升教學效能。

「人工智能中式步操學習站」大約佔2個車位面積，上方備有多個鏡頭，學員在指定範圍內，先向着電視畫面舉手示意準備好，之後「學習站」便會發出指示，當中的步操指令是以普通話發出，如「向左轉」及「向後轉」等，當動作正確，畫面便會出現剔號及聲音，當完成整套動作後，學員可以查閱每個動作的評分。二級懲教助理學員周卓昇認為，人工智能學習中式步操可準確捕捉細微動作及不足地方，評分可與同學比較，亦提升了學習興趣，起到輔助學習功效，而教官亦會提點動作及訓練團隊的合作性，認為人工智能及傳統口令可以做到相輔相成效果。他分享在學習中式步操的過程中，包括軍姿及團體合作精神等，均花了很多時間及團體配合，當大家做出一致及整齊的步操時，會很有滿足感。