建造商會支持修訂職安健條例　惟認為罰額過於嚴苛

職安健條例修訂引起各界爭議，香港建造商會認為條例多年來未調整過，故支持修訂，惟認為罰額過於嚴苛，對中小型建築公司構成負擔，更容易被大眾誤會問題只源於承建商，尤其可公訴罪行只針對僱主及管理員，強調要真正做好職安，所有持份者均須共同承擔責任。香港建造商會健康及安全小組主席王紹恆預計，假若修例強行通過，約有10%中小企業將不堪負荷，考慮離場。

立法會早前首讀修訂職安健法例，提升違例罰則，罔顧後果並導致工人死亡或重傷的僱主，最高罰款將提高至1,000萬港元。香港建造商會主席林健榮表示，意外責任屬於雙向，認為罰款金額「不可接受」，300萬港元才屬合理數字，更指現時工業意外每年死亡宗數只維持20宗，認為已到「樽頸」，不會上升。就檢控期由6個月增至12個月，他形容不論對傷者或僱主，均屬「沉痛等待」，加上或影響銀行批核借貸，不利經營。對於政府稱參考外國例子作修例框架，他強調大部分外國案例，如英國，均有其他持份者共同承擔，僱主及僱員亦並非處於對立面。王紹恆表示，每年工業意外或傷亡個案中，逾一半源於工人安全意識不足，要減低傷亡先要從源頭杜絕，包括提高工人的工業安全意識。他坦言，難以百分百保證地盤安全，故建議多使用智慧工具，並以新科技實時監管，重視前期安全設計，盡量降低意外發生風險。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，不認同現年工業意外死亡宗數維持20宗內已到「樽頸」的說法，重申工業意外一宗也嫌多。她認為，當發生極嚴重意外時，負責人才有機會被罰至最高的1,000萬港元，反映該一方根本未有做足預防工作，工人才缺乏保障，甚至失去性命，罰額屬合理，且具阻嚇作用，更何況成本從來亦不是首要考慮因素。就檢控期延長至一年，她表示歡迎，予勞工處有足夠時間收集證據，以免草草了事。至於現行罰則包括停工14日，或致工程延遲，恐怕令承建商未能準時交貨，蕭強調及時交貨屬建築公司責任，反問「工人冇咗條命咁邊個負責」。