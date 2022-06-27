護理總經理膺醫管局傑出員工　用心照顧體會病童堅強意志

從事護理行業40多年的黃麗清，一頭短髮外形幹練，說話輕聲細語，可以想像其悉心照料兒童病人的畫面。她分享難忘工作經歷，是照顧一名體重達200磅的兒童，其因體重問題導致呼吸困難，而要接駁呼吸機，期間該病童不斷試圖進食但被制止，黃見狀亦於心不忍，照顧工作頗艱辛，幸而約1年後病童成功減至160磅，得以脫離機器。亦曾有一位全身癱瘓的病人，努力不懈透過搖距課程就讀經濟課程，黃指體會到大部分兒童病人的意志堅強。

醫院管理局早前頒發2022年度傑出員工及團隊獎，身兼大口環根德公爵夫人兒童醫院等三間醫院護理總經理的黃麗清是獲獎員工之一。除了照顧病人及管理工作，黃亦對設計有興趣，參與醫院的裝修重建事務，更化身圖則師，為同事打造前鋪後居「安樂窩」。黃熱愛工作，認為工作可以產生「多巴胺」，雖然即將退休，但仍繼續為醫院設計復康花園，為病人提供更舒適的康復環境。

黃笑指，兒童醫院的護士就像父母角色，要因應情況扮演「醜人」或「好人」，她又稱與病人關係良好，不少病童出院後仍經常保持聯絡。問到與家人關係，黃直言早年需要家人犧牲更多，但孩子理解媽媽的工作，更笑指她是「假退休」。