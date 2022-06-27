新田蓄洪池設浮式太陽能發電系統　供電雨水泵房

渠務署試用浮式太陽能發電系統，首個試點位於新田蓄洪池，下月即將舉辦生態導賞團，市民可飽覽蓄洪池風景，了解環保知識。蓄洪池的浮式太陽能發電系統於今年3月啟用，連同旁邊雨水泵房內的太陽能發電系統，預計每年發電量可達4.7萬度電，相當於14個3人家庭的一年用電量。電力主要供給雨水泵房使用，渠務署期望未來可擴大計劃至另外26個蓄洪池。

由70塊太陽能光伏板組成，面積約佔300平方米的浮式太陽能發電系統，安裝在面積約1.64萬平方米的新田蓄洪池池面。系統發電裝機容量約為37千瓦，預計每年發電量可達3.7萬度電。今年雨季後，渠務署將會檢討，並考慮擴大浮式太陽能板的範圍。新田雨水泵房內亦設置了柔韌式及可踏式太陽能發電系統，合共每年發電量可達1萬度電，連同浮式太陽能發電系統，全部電力供給至該泵房，若有剩餘電力會出售予中電。

3個系統成本合共約400萬港元。渠務署機電工程部高級工程師呂振龍指，今次屬試驗性質、規模較少，故造價相對較高。渠務署亦為新田蓄洪池池面加設生態浮島供雀鳥休息，面積約100平方米。除新田蓄洪池外，該署方亦推展城門河浮式太陽能光伏系統先導計劃，準備工作已達最後階段，料下月初在城門河近瀝源橋上游河面安裝小型模擬浮式太陽能光伏系統以收集數據，其餘工程最快明年初展開。