前區議員陳榮泰否認煽惑他人集結　控方指遊行前一日言論屬煽惑

民陣於2020年申請在7月1日遊行，遭警方發出反對通知書，惟當日前後港島區仍有人舉行未經批准遊行，事後包括原民陣召集人的陳皓桓等8人，涉煽惑他人參與未經批准集結等罪被捕，其中7人去年已認罪及判囚。餘下1人、即前區議員陳榮泰，今天（27日）在區域法院否認1項煽惑他人明知而參與未經批准集結之罪名，案件開審。控方指陳於遊行前一日連同同案其他被告，在終審法院外透過傳媒發話，煽惑公眾參與未經批准集結。

被告陳榮泰被控於2020年6月30日，在終審法院外非法煽惑其他身份不詳的人，在無合法權限或合理辯解的情況下，明知而參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行。同案另外尚有7名被告，包括陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮，他們已於去年分別承認煽惑他人參與未經批准集結、組織及舉行、明知而參與未經批准集結等罪，7人分別被判監6至12個月。

控方開案陳詞指前年3月及6月，民陣及徐子見向警方申請擬於前年7月1日於銅鑼灣及中環一帶進行集會遊行。警方就申請分別發出反對通知書，他們向遊行上訴委員會提出上訴，亦同被駁回。同年6月30日下午，陳榮泰連同其他被告，於終審法院外，透過媒體向公眾發言，他們分別手持一張「反對國安法 七一齊上街」的標語平排而站，又高叫口號。陳榮泰及後曾表示「黑衫留番我哋著」，着年輕人穿其他色彩的衣服，及「作為一個香港人，假期想去行街，喺銅鑼灣行吓SOGO都係會有事嘅，咁我哋都係想試下到底係有乜嘢事」等。翌日下午在銅鑼灣一帶，有大量人士非法聚集及佔據馬路等，以至多條巴士、小巴及電車路線需停駛或改道。陳榮泰於前年12月被捕。

案件編號：DCCC 107/2021