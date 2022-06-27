22護理團體聯署聲明　要求何栢良就批評陳肇始護士背景言論道歉

新冠肺炎苦纏本港超過兩年仍未見盡頭，當中第5波更造成逾9,000人病亡，港大感染及傳染病中心總監何栢良早前在電台節目中，批評食物及衞生局局長陳肇始因為其護士專業背景，故而在新冠疫情中掌握疫情資訊上較慢和不到位，導致本港傷亡慘重。護理界今日(27日)發聲明指不滿相關言論，有22個護理專業團體聯署要求何栢良向護理界及市民大眾道歉。

香港護理專科學院聯同21間護理專業團體發表嚴正的立場聲明，指何栢良單憑專業背景評鑑一個人的能力實屬匪疑所思，又指他把抗疫失效的責任推卸在一個官員身上，並指是因為陳肇始局長的專業背景和知識屬於莽判。而何認為護士未能在醫療健康系統作領導的觀點是嚴重過時及極度偏頗。這些言論意圖蒙騙市民大眾，刻意踐踏護士的專業能力。聲明強調過去兩年多，護士日以繼夜照顧新冠患者，到社區為市民採集樣本及執行防疫注射。但何醫生卻製造醫護團隊的互相猜忌，挑起及煽惑市民對整個醫療團隊的反感情緒，令人齒冷，令市民大眾深受其害。香港是要廣納才能、人盡其才，而不是持門戶之見、以偏概全。市民累了，醫護人員身心透支了，實在經不起軍心被擾亂，故此強烈要求何醫生向護理界道歉、向市民大眾道歉。

香港護理專科學院院長車錫英指，當日何醫生針對陳肇始護士背景的言論一出，護理界為之嘩然，護士在對抗疫情上盡心盡力，俗語說「三個臭皮匠勝過諸葛亮」，只有醫護相互合作才可做到協同效應，在疫情又再反彈的時刻發表相關言論有挑撥離間之感，強調現時不要再互相攻擊，香港人已經被疫情糾纏逾兩年已相當疲累，各界應同心抗疫，而非分化。