風季即將來臨　港鐵修剪樹木及放防洪板　預防打風冧樹阻路

颱風季節即將來臨，港鐵表示已採取多項預防措施。因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵指一般情況下，當發出9號烈風或暴風風力增強信號(或以上的颱風信號)時，各條鐵路綫露天路段的列車服務會暫停，包括屯馬綫及東鐵綫的露天路段會暫停服務，只維持隧道段的服務。屯馬綫只能維持來往荃灣西至尖東站，以及何文田至鑽石山站的列車服務，而東鐵綫則只能維持來往紅磡至金鐘站的列車服務。港鐵同時提醒乘客，須留意颱風期間的服務安排和最新的車務資訊。

為減低塌樹令鐵路服務受阻的機會，港鐵的樹木管理團隊會按嚴謹的機制，檢查及管理沿綫露天路段的樹木。風季前，團隊已特別加強檢查樹木、修剪樹枝、樹冠及移除枯枝等。另外，在惡劣天氣下，車站職員有需要時會在車站出入口放置防洪板及沙包阻擋雨水。車站亦定期安排演練，確保職員熟習應急的程序。

港鐵公司車務總監李家潤博士表示港鐵於惡劣天氣情況下會竭盡所能維持服務。颱風期間會有職員在車站協助乘客，而維修團隊則會在鐵路沿綫候命，在安全及可行的情況下緊急維修損毀的鐵路設施。然而，由於復修工作及清理路軌上的塌樹和雜物需時，露天路段、輕鐵及港鐵巴士或未能在改發較低的颱風信號後即時恢復服務，希望乘客能夠諒解，並留意港鐵發放的最新車務資訊。