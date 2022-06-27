5男1女涉油麻地堵路縱火兼藏武　2男於開審前認罪還押候判

6名男女涉於2020年2月初在油麻地向馬路掟汽油彈，及在租用的酒店單位，收藏裝有易燃液體的玻璃瓶和液化石油氣等物品，6人最終先後被警方拘捕。涉案6人被控縱火及管有物品意圖損壞財產罪，其中2男1女原定今（27日）於區域法院受審，惟2男改為認罪，須還押至7月15日求情，期間索取背景、勞教中心及教導所報告。女被告則否認控罪，案件今開審。

法庭今處理的3名被告為林天詠（20歲、侍應）、莫熙陽 （18歲、學生）及陳鴻輝（18歲），林及莫同被控一項縱火罪；3人另同被控一項管有物品意圖損壞或摧毀財產罪。莫及陳均認罪。兩人承認的案情指，2020年2月4日晚上11時許，有5名黑衣人將圍欄等雜物放在油麻地彌敦道與甘肅街交界車路上，其後投擲5枚汽油彈，焚燒路障和車路；當中包括莫熙陽。有休班警目擊事件，隨後截停其中1人，及在其身上搜出彌敦道Casa Deluxe Hotel的酒店房卡；莫與其餘3人則於翌日凌晨1時許返回上述酒店房間。警方其後到酒店房間搜查，並拘捕莫，當時莫戴黑色手套、並攜有4個打火機。莫在警誡下承認「彌敦道掟過汽油彈」，並承認他有一起購買酒店房間內的物品。

警方在房間內，找到10枚汽油彈、2罐共189毫升的汽油，還有一個內藏295毫升、濃度94%的藍色硫酸的膠蹲，以及2罐石油氣、2把鐵錘、4罐噴漆、1把剪鉗等。房間內充滿汽油味。法證科學家證實房內檢獲的物料，可製作另外10枚汽油彈。房間內的浴室則套取到陳鴻煇的掌印。警方翻查閉路電視片段，發現莫與另一人於2月2日晚到酒店辦入住手續，2名被告曾在2月3日到附近五金鋪買製造汽油彈的工具。另外，莫的手機內亦被發現多張照片，顯示案中被告在房間內製造汽油彈。

案件編號：DCCC 1073、1074/2020