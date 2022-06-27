屋宇署擬開1編外職位　專查新界村屋僭建　任期由5年縮至2年

新界村屋僭建情況嚴重，屋宇署因此建議開設1個總屋宇測量師或總結構工程師的雙專業編外職位的期限，專責相關問題，並向立法會人事編制小組委員會提交補充文件，建議任期由原來5年至2027年3月31日止，縮短為由財務委員會批准當日起計2年，相關委員會今日(27日)將召開視像會議討論。

政府表示，在上月10日的發展事務委員會會議上，有議員詢問既然針對新界村屋僭建物的執法工作預期將持續進行，開設有時限職位是否切合實際需要。此外，有不少議員其後亦認為政府毋須5年方可完成檢討未來路向，而相關的人力資源安排應早日制訂。

政府回應指針對新界村屋僭建物的執法工作需持續進行，亦符合公眾期望，唯現階段1個編外職位的建議較為穩妥。另外，政府亦同意有關編外職位任期任期應早日完成，理解此建議的理據有利檢討盡快完成，因此將期限縮短為2年。相關職位專責為屋宇署村屋組提供首長級人員支援，以督導落實對新界豁免管制屋宇僭建物的加強執法策略及其他相關職責，包括督導以逐條鄉村為單位進行的大規模行動及處理公眾舉報，以對違例情況嚴重的新界村屋僭建物採取執法行動等。