本港樓價25年飆升逾倍　發展商歸咎土地供應不足　否認囤積居奇

本港樓價高企，自回歸25年以來累計升超過一倍，身兼會德豐地產主席的地產建設商會執委會主席梁志堅今(27日)表示，樓價上升是因為供應不足，情況並不健康。就發展商被批評「囤積居奇」，而現屆政府一度擬以額外差餉形式徵收一手樓空置稅，惟最終撤回草案。他表示不同意發展商「霸權」、「操控樓價」等標籤。政府短期土地供應不足，加上高地價政策，令地產商持有土地時傾向「慢慢賣」，擔心消化庫存後未必可以再有土地補充。

梁志堅指，市場有時「不將就」，發展商無法去貨，並非有心囤貨，反問政府推行空置稅，是否要迫地產商賤賣資產。他期望政府明白投地加上其他成本，實際利潤不多，強調發展商都要「做生意、養夥記」。倘政府他日重推空置稅，是沒有真正了解地產商需要。

另外，發展局早前將面積最少280平方呎住宅單位，要求加入賣地條款。梁志堅歡迎措施，但認為做法屬「頭痛醫頭」，樓價高企源於供應不足，發展商只是因應市況將價就貨。他提到，自己亦不希望市民居住「納米樓」，期望政府將來增加供應，緩和樓價飆升，令市民有能力負擔更大單位。他又提出多個方案建議增加短期供應，認為當局需要多管齊下，在農地發展上現時仍受制於政府部門之間的審批程序過於冗長，阻延農地發展，期望增加透明度，簡化審批程序；強拍門檻由八成下調低至七成，甚至六成半，同樣能加快進展。