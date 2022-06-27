2020年溫室氣體排放量降16%　發電仍為最高排放源

環境保護署今日(27日)公布2020年香港溫室氣體排放清單，受燃煤發電需求及人口下降影響，本港去年的溫室氣體排放總量為3,380萬公噸二氧化碳當量，較2019年下降約16%，亦為近16年來新低。而發電仍是本地溫室氣體的主要排放源，佔整體排放量的60.4%。其他主要排放源為運輸界別的19.7%，以及廢物處理的8.7%。

環保署表示，去年溫室氣體排放總量下降，主要原因是煤在發電燃料組合中所佔的比例，由2019年約44%減少至少2020年約24%，即一年間燃煤發電減幅逾45%；而天然氣所佔比例則由29%大幅增加至48%，即一年間提升燃氣發電的幅度逾60%。

此外，同期人口下降約為0.4%，人均溫室氣體排放量約為4.5公噸，比2019年下降約16%；與2014年約為6.2公噸的峰值相比，已減約27%。署方又指，碳強度為每港元本地生產總值0.013千克二氧化碳當量，比2019年下降約10%；相較2005年的基年數值，已下降42%。