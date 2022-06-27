本港氣溫續酷熱　7.1前後天氣漸趨惡劣　有機會掛3號波

風季將至，近日天氣持續炎熱，天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，今日(27日)中午時分，本港部分地區氣溫上升至攝氏33度左右，全日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨，吹和緩南至西南風；展望明後兩天(28日及29日)持續酷熱，隨後兩三日風勢逐漸增強，驟雨增多。酷熱天氣警告現正生效，受持續高溫天氣影響，天文台提醒市民提高警惕，慎防中暑或因酷熱而引起不適，並需留意身體狀況。

天文台預料，南海中部的一個廣闊低壓區會在本周中期逐漸發展為熱帶氣旋，而其強度及路徑存在變數，但受其相關的外圍雨帶影響，「七一」假期前後南海北部及華南沿岸天氣會逐漸轉壞，氣溫稍降且風勢逐漸增強，離岸及高地可能吹6級風，即達3號風球風力。至本周六(7月2日)及下周日(7月3日)更有狂風驟雨及雷暴，惡劣天氣將持續至下周初。

根據歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)預測，熱帶氣旋最快於本周四在南海形成，最高可達熱帶風暴程度，下周日登陸本港。而美國全球預報系統(GFS)預測，該熱帶氣旋最高可升級為颱風級別，惟移動路徑不是直吹本港，而是在香港東面登陸。