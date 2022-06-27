「街外人」疑擅闖消防局泊車　揭網上有攻略教路

本港泊車位供不應求，網上更指有「街外人」離譜地把消防局當成免費泊車場所。有自稱為現職消防員的網友在網上發貼稱，有人於上周五(24日)把座駕泊入消防局，「咩都唔講就走左去」，及後回來領車時被救護人員截獲，發現對方操流利普通話，並非職員，更指出內地人經常使用的社交平台，竟有「攻略」教泊車入消防局。

該名自稱消防員的網民稱，消防局規矩是泊車要留車匙在車內，當日有人把車泊好後，無留車匙且沒有交代就走了，起初消防人員未有為意，以為是有其他職員回來整理文件。消防局大閘當晚如常於晚上9時關閉，司機回來取車時疑發現大閘關閉，疑趁救護員出車時竄入，幸被救護人員截獲。該名操流利普通話的司機表示不知該處為消防局，聲稱不知道不能泊車，有職員有印象該人不是第一次入消防局，疑為慣犯。該網民提醒各消防及救護人員要小心，擔心相關事件陸續有來。

其他網民紛紛留言批評泊車者自私，有人批評涉事社交平台貼文「教唆他人阻礙消防工作，令本港陷入不穩」，亦有人指「如果阻住去車，消防有權力爆架車玻璃窗，鬆手掣推開架車，而且係唔需要賠償」，另有人建議「拖走兼鎖車嘛，等佢泊得咁過癮，不知所謂，阻住消防車、救護車出入，人命關天呀」。