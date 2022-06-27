圖書館推3大夏日閱讀活動　逾百場親子活動

香港公共圖書館今日(27日)宣布將推出三大夏日閱讀活動迎接熱浪，分別為「夏日閱繽紛」18區分館及線上活動、「走讀‧童遊手作」網上社區文化遊及工作坊，以及深水埗區「閱讀足迹：埗埗『童』遊圖書館」，包括故事劇場、科學小實驗、藝術創作、民間手藝、線上文化遊、網上影片和書籍展覽等逾百場親子活動，市民可免費參加。

「夏日閱繽紛」大型閱讀活動於7月16日至8月14日，在18區公共圖書館及線上舉行，以「書香滿溢‧喜閱六十」為主題，推出逾80場親子活動，例如兒童故事劇場、親子手工藝工作坊、ZOOM實時繪畫及手工藝工作坊、網上影片和書籍展覽等。部分活動須預先報名或索取入場券，詳情可在公共圖書館網頁查詢。

「走讀‧童遊手作」網上社區文化遊及工作坊則在6月25日至8月13日，以ZOOM實時線上形式舉行，共有4場活動，以5至12歲兒童及其監護人為對象，透過線上導賞、工作坊和香港公共圖書館故事大使分享，帶參加者認識香港社區文化和歷史風貌，並體驗花牌製作、手織布藝、大頭佛手藝、及活字印刷。

「閱讀足迹：埗埗『童』遊圖書館」在7月1日至8月31日，在深水埗區公共圖書館舉辦共3場活動，包括「互動故事坊」、「親子工作坊」、「埗埗足迹解謎小遊戲」 及圖片展覽，主要以4至12歲兒童及其監護人為對象。參加者可一同製作紙飛機及發射器、為動物設計口罩、到訪區內各圖書館參與解謎遊戲等。