自閉青年被控煽動等罪反對於區院處理　法官８.1就爭議裁決

一名患自閉症的青年涉嫌於「連登討論區」發文，呼籲他人在平安夜上街集結、襲擊落單警員等。警方國安處調查後作出拘捕，在他的手機及電腦中再發現約9000則類似貼文。涉案青年被控煽惑他人參與非法集結、及3項「作出一項或多項具煽動意圖的行為」罪，案件早前轉介區域法院處理，但辯方爭議3項煽動行為罪不可轉介至區院。案件今（27日）於區院處理該法律爭議，辯方指根據《裁判官條例》，煽動行為罪不可轉介區院；控方則指根據《刑事訴訟程序條例》，控罪可轉介區院處理。法官郭偉健聽取雙方陳詞後，押後至8月1日作裁決。

報稱任職送貨員的22歲被告陳泰森，被控1項煽惑他人參與非法集結、及3項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪。辯方陳詞時，透露被告擬承認4項控罪，但爭議「作出一項或多項具煽動意圖的行為罪」是否可轉介區院處理。辯方指，根據《裁判官條例》第88條，任何人在裁判官席前被控可公訴罪行，而該罪行並不在條例附表2第III部內，當控方申請轉介，裁判官須將控罪移交區域法院，惟該條例附表涵蓋《刑事罪行條例》第I及II部的任何罪行，亦即包含煽動行為罪，故不可轉介區域法院。控方則指根據《刑事訴訟程序條例》第14A條，控罪如未載有「循公訴程序」等字，可循簡易程序審訊，並根據《裁判官條例》第88(1)(b)條，可與同案公訴控罪一同轉介區院。

控罪指，被告於2021年12月13日非法煽惑他人參與非法集結。3項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，則指被告在2021年8月19日至12月8日期間，分別在「連登討論區」及Telegram頻道「LIBERKONG公海」發表陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法述徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；引起香港居民的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。