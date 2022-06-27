今增1873確診　包括154宗輸入病例　多24宗疑變種病毒個案

本港新冠肺炎疫情復熾。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(27日)新增1,873宗確診，包括154宗輸入個案，昨日(26日)無患者離世。另多3間院舍出現新個案：新增464宗學校呈報個案，來自335間學校，當中有7間學校的班別疑出現傳播，中心建議涉疫班別需要停課。另早前爆疫的沙田威爾斯醫院臨床腫瘤科病房，今日再多1名已出院病人確診，他目前正家居隔離，群組累計5名病人、4職員染疫。

輸入個案中，有70宗於機場檢測樣本發現，58宗於檢疫酒店中發現，26宗於檢疫後發現的個案，2大部分CT值高，料是二度感染(復陽)個案，當局會做基因分析了解。另外，本港新增15宗懷疑變種病毒株Omicron BA.2.12.1個案，當中有3宗源頭不明；而屯門卓爾廣場海港酒家再多5人確診，該群組至今累計41人中招，24男17女，年齡介乎6至75歲。歐指，酒樓每小時空氣換氣量未達標準，中心會與食環署聯絡要求改善。另關於群組源頭，最早發病的食客是本月17日，而患者們均於16日用膳，故當局未確認到源頭，不過不排除當晚有超級傳播者。

增9宗疑染BA.4或BA.5的個案，當中6宗是輸入個案，3宗是本地感染。本地感染中，2宗沒有源頭，1人為沒有打針的6歲女童，就讀德望小學暨幼稚園K3，於21日發病，22日最後一日上課；她曾與家人於19日到黃埔新天地享膳坊龍閣用膳，其37歲父親亦是一宗涉疫個案，在太子道東友邦九龍金融中心工作，24日發病。他曾於23日跟朋友去新蒲崗「Pistrol 」餐廳用膳，相關同事為緊密接觸者，而另外2名家庭成員則未染疫。最後一宗本地感染的沒有源頭個案為一名15歲少女，居天水圍海逸酒店2期，為香港中文大學校友會聯會張煊昌中學的中三學生，沒有其他緊密接觸者。歐又指，兩宗沒源頭未能見到與先前病例有流行病學關連，相信社區已出現傳播鏈。