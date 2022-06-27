再多3院舍出現確診個案　共2院友及4員工中招

疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(27日)新增多3間院舍出現確診個案，第1間是西貢通善壇安老院，一名護理員中招，已打3針，於本月25日有病徵，同日確診及最後一日上班，工作時會跟個別長者有「埋身」的接觸，9名長者要受檢。第2間為黃大仙紫雲間沁怡護養院，1名護理員確診，已打3針，在2樓工作，平日有穿戴防護衣物，本月24日快測確診，同日最後一日上班，7名工作人員為緊密接觸者。

第3間為元朗松齡雅苑，上周五已於3樓有3名院友中招，今日再多2名院友及2名員工中招，員工已打3針，且沒有病徵，當中一人為護理員，另一人負責送餐。涉事院舍累計已有5院友確診，分布在4房間，院友亦已打3針，同層的9名院友及9名員工列為緊密接觸者。

至於餘下5宗疑屬BA.2.12.1的個案，全涉及富泰護理安老院，為早前已公布的個案。該院舍累計有10名院友及5名員工中招，今日沒新增確診個案。該院昨公布有一名疑是2次感染，當局今日再發現多一宗疑是2次感染的個案，該院友於3月25日曾於快測中招，服用過抗病毒藥物，沒有入院；另於本月24日的核酸中招，CT值為約14，即病毒量高，且染BA.2.12.1。該院目前約100名院友需檢疫。另外，院舍檢疫設施方面，社署已於2間體育館設檢疫設施，輕症長者會送到體育館或亞博的檢疫設施隔離。