464宗學校呈報確診　7涉疫班別須停課

本港學校繼復課後，連日來均有新冠肺炎確診個案呈報。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日(27日)錄得464宗學校呈報確診個案，分別來自335間學校，而過去7日共154間學校有2宗以上個案。新呈報個案中有7間學校出現集體傳播，中心已建議涉疫班別需要停課。

需要停課的學校及班別包括東九龍滙基書院4A班，累計有6人染疫，全班有27人；柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校4B班，有3人染疫，該班有20人。香海正覺蓮社佛教慧光幼稚園K1B班內的15名學生有2名教師染疫。聖公會慈光堂聖匠幼稚園的下午小望幼班12人中，有2名同學確診。黃埔的ABC Pathways International Kindergarten K2B的16人班別中有1學生及1教師染疫。

香港培正中學2F班30人中，累計有3人確診。當局指培正中學的個案相信與先前田徑隊爆疫無關，學生均沒參與田徑隊活動，而先前爆疫已完結。而中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校K3班早下午班分別有4名及3名學生染疫，兩班均有30人上課，而一名有份教該兩班的教師亦中招，兩班共用同一個課室。