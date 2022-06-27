廉署起訴眼鏡店前董事　涉偽造發票呃店舖38萬元

廉政公署今日(27日)落案起訴一名零售眼鏡店前董事，指他涉嫌偽造購買眼鏡的發票，並使用它們以詐騙該店共約38萬港元。他已獲准保釋，以待本周三(29日)在觀塘裁判法院答辯。

被告林振邦(45歲)為瞳點視力前董事兼股東，被控一項使用虛假文書罪名，違反《刑事罪行條例》第73條；以及四項偽造帳目罪名，違反《盜竊罪條例》第19(1)(a)條。案發時，被告是零售眼鏡店瞳點視力及其有關連公司，包括瞳點視力(大圍)有限公司的其中一位董事兼股東，負責管理瞳點視力及有關店舖的日常運作，包括採購眼鏡及簽發支票以支付店舖營運開支。

其中一項控罪指，被告涉嫌於2017年9月至2018年2月期間，使用9張看來由一間供應商開出的發票，意圖誘使瞳點視力(大圍)接受它們為真文書，該9張發票顯示上述供應商已向瞳點視力(大圍)提供約值31萬港元的眼鏡貨品，惟調查發現有關供應商並不存在。另4項控罪指，被告涉嫌於2018年6月至10月期間，不誠實地揑改4張作為會計用途的發票，涉及總貨款約7.5萬港元，該等發票看來由另一間眼鏡供應商開出，並顯示該供應商已按列明的價格提供發票所述物品。廉署調查發現，該供應商從未供應該4張發票上所列的貨品及發出有關發票。