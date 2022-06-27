逾16萬人完成檢測　未揭確診個案　8群組現傳播關聯

澳門爆發新一波新冠肺炎疫情，當地政府昨日(26日)宣布進行第3輪全民檢測。衛生局傳染病防控處處長梁亦好表示，全民檢測自今日(27)日上午9時開始，截至下午3時，全澳門已有逾16.2萬人完成採樣，其中10,073人次已有檢測結果，未有發現確診個案。另針對市民反映幼童不願戴口罩，憂全民核檢恐造成傳染風險。衛生局傳染病防控處處長梁亦好表示，倘家長能夠確認小朋友無傳染風險，下一輪全檢將考慮豁免小朋友檢測。

新冠病毒感染應變協調中心表示，目前澳門在新一波疫情中累計357人染疫，包括211女146男，年齡介乎8個月至89歲。當中1名60歲女性，為長期病患者，已接種3劑疫苗，因呼吸不暢，血氧含量低，驗血及胸部CT進一步檢查顯示雙側肺炎，經肺科會診後，即給予對症治療及新冠肺炎抗病毒藥物治療。該名女性列為重症個案，現時情況穏定。

另根據流行病學調查，今輪疫情暫分為10個群組，當中有8個群組有一定關聯性，包括艷麗大廈外僱群組涉及137人、達昌大廈群組涉及84人、路氹及九澳地盤涉及16人等。針對現有多個地盤出現病例，已有不少私人地盤停工，但未見政府地盤、掘路工程停工。梁亦好表示，目前幾個地盤的病例與順利樓群組相關，但暫未見擴展，當局亦有做防控措施，並通知地盤負責人進行防疫措施。