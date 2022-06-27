15政府高官大執位　廣播處長李百全7.1轉任保安局常秘

政府今日(27日)宣布15名高層官員調動，其中12人將於今年7月1日履新，其餘3人則分別於7月15日、7月20日及今年第4季上任。

7月1日履新的12名官員包括，候任行政長官辦公室秘書長鄭鍾偉將於出任行政長官辦公室常任秘書長；現任行政長官辦公室常任秘書長林雪麗將出任民政及青年事務局常任秘書長；廣播處長李百全將於同日出任保安局常任秘書長。商務及經濟發展局常任秘書長(工商及旅遊)利敏貞出任商務及經濟發展局常任秘書長；商務及經濟發展局常任秘書長(通訊及創意產業)梁卓文將出任公務員事務局常任秘書長。運輸及房屋局常任秘書長(房屋)及房屋署署長王天予，將出任房屋局常任秘書長/房屋署署長。食物及衞生局常任秘書長(衞生)陳松青出任醫務衞生局常任秘書長；而環境局常任秘書長/環境保護署署長謝小華將出任環境及生態局常任秘書長(環境)/環境保護署署長；民政事務局常任秘書長黃智祖將出任文化體育及旅遊局常任秘書長。食物及衞生局常任秘書長(食物)劉利群將於出任環境及生態局常任秘書長(食物)；運輸及房屋局常任秘書長(運輸)陳美寶將於同日出任運輸及物流局常任秘書長。

創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻將於7月1日起，出任創新科技及工業局常任秘書長。慶典統籌辦公室主任麥德偉將於今年7月20日出任創新科技及工業局常任秘書長，接替屆時已展開退休前休假的蔡淑嫻。

另外，律政司政務專員傅小慧將於今年7月15日出任政制及內地事務局常任秘書長，接替將展開退休前休假的鄧忍光。現任政策創新與統籌辦事處總監何珮玲將於今年第4季(確實日期稍後公布)，出任發展局常任秘書長(規劃及地政)。