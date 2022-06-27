涉景林邨法團換屆選舉襲擊主席　無業漢被判罰款3000元

將軍澳景林邨舉行法團於去年10月進行換屆選舉時，有業主疑不滿選舉被安排在平日早上舉行，令多名業主未能投票，因而與法團主席及保安起衝突，事後共7人被捕。他們不認罪受審，早前被裁定共同面對的非法集結罪不成立，但是其中3人另涉傷人或普通襲擊則罪成。其中一人今（14日）在觀塘法院被判罰3000港元，另外2名還押中的被告因健康問題而未能出庭，故押後至7月4日判刑。

案中7名被告依次為吳澐駒（47歲，無業）、羅嘉銘（29 歲，無業）、莊嘉傑（28歲，地產經紀）、陳坤富（30歲，送貨員）、文嘉達（31歲，送貨員）、李永竹（30歲，無業）及蕭永康（21歲，送貨員）。7人同被控於2021年10月20日，在景林邨景林鄰里社區中心參與非法集結。吳另被控於同日同地襲擊男子洪天求。陳、文另被控於同日同地，非法及惡意傷害男子梁富廉，最終吳、陳及文面對的傷人及普通襲擊罪均罪成。

辯方指出，因為懲教署收押所再次爆疫，故陳及文未能出庭。吳在上次法庭裁決後准保釋至今候懲，辯方今日求情指，被裁定普通襲擊罪成的吳之報告正面，親人亦指他有所改善，冀法庭能夠輕判。法官判刑時指，案發當日吳衝上台與法團主席「爭咪」，2人互有拉扯，及後法團主席失平衡倒地。在考慮上述案情後，認同可以罰款處理。

案件編號：KTCC 1879/2021