白紋伊蚊誘蚊器指數飆至10.5%　西環荔景等6區超出警戒水平

食物環境衞生署今日(27日)公布，5月全港白紋伊蚊誘蚊器指數，從4月的2.2%，一躍升至10.5%，屬二級水平，當中更有多區觸及警戒水平。在64個監察地區中，有6個地區，包括西環、筲箕灣及西灣河、西貢市、牛寮及木棉山、馬鞍山，以及荔景的分區誘蚊器指數高於百分之20的警戒水平。在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.3隻，顯示整體監察地區內的成蚊數量並不多。

食環署呼籲市民攜手合作，及早於家居及其他環境採取防蚊及滅蚊措施，包括視察家居及附近環境、徹底清除可供蚊子孳生的地方、每周最少1次徹底更換花瓶的水及擦洗內壁並清倒盆栽墊碟的水，妥善棄置汽水罐和飯盒等容器，以及在棄置的輪胎上鑽大洞。此外，食環署亦建議市民及物業管理公司，應經常保持溝渠暢通及填平凹陷的地面，以防積水，並需每周最少1次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，除去可能積聚的蚊卵。

白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，亦可傳播寨卡病毒。登革熱常見於熱帶及亞熱帶地區，在多個東南亞國家已成為風土病，鄰近地區登革熱的活躍程度仍然高企，香港今年至今錄得1宗外地傳入登革熱個案，加上本港夏季炎熱多雨，有利蚊子迅速繁殖，市民不應鬆懈，並應繼續採取有效的防治蚊患措施。